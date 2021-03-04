Bugünden geleceğe bir belge!

04 Mart 2021 Perşembe, 00:03

CUMHURİYET’İ TAHRİP SÜRECİ!

Aydın Cıngı’nın, Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası isimli incelemesinin ilk bölümü, 12 Eylül 2010 Referandumu ile 17-25 Aralık 2013 “Yolsuzluk Haftası” arasını ele alıyor. Bu dönemde AKP, Gülen Cemaati’nin iş birliğiyle yargıyı ele geçirerek -başta Silahlı Kuvvetler olmak üzere- tüm Cumhuriyet kurumlarının yıpratıp hizaya sokuyor veya onları olabildiğince yok ediyor. Özetle bu dönem, “Cumhuriyet’i ele geçirip onu tahribe başlama” süreci.

İkinci bölümde, Aralık 2013 ile 2017 “şaibeli” Anayasa Referandumu arası dönem ele alınmış. AKP, Cemaat ile 17-25 Aralık’ta yolları ayırdıktan, hele 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminden bir tür sivil darbe ürettikten sonra Gülenciler’den başka -hatta onlardan çok- aydınlar, solcular, HDP vb muhalif grupları baskı altına alıyor.

MUHALEFETİ TASFİYE VE OTORİTERLEŞME!

Bu arada yolsuzluklar alenileşiyor; PKK ve IŞİD terörü azdırılıp bütün baskılara ve yanlış uygulamalara kılıf olarak sınırların dışında serüven aranıyor. Özetle, bu dönem “Muhalefeti kısmen tasfiye ve otoriterleşme” süreci.

Üçüncü bölüm olarak gözden geçirilen, “Mühürsüz oyların geçerli sayıldığı” 16 Nisan 2017 Referandumu ile günümüz arası dönemde ise, topluma baskı adım adım artırılıp otoriterleşilerek bugünün “tek adam” rejimine ulaşılıyor. Tüm Cumhuriyet kurumları ve ekonomi yerle bir ediliyor.

Özetle, bu dönem ise, halen sürüp giden “Saray Rejimi’nin yerleştirilme” ve iktidardan düşme korkusu arttıkça tüm muhalif seslerin bastırılma süreci.

Bu üç esas dönem arasında ara dönem ve süreçler de var. Onlar da on yıllık sürenin tümü yıllara göre gözden geçirildiğinde saptanıyor.

GELECEĞE BİR BELGE

Yazar kıvrak bir üsluba sahip; sıklıkla mizahi öğeler kullanarak bilgiyi güler yüzle sunuyor. Konular, genel olarak güncel gelişmelerle ilgilenen tüm okurların rahatlıkla kavrayabileceği bir anlatımla aktarılıyor. Aradaki bazı kuramsal irdelemeler de okuru yormadan öğretici olmayı amaçlıyor.

Aslında “Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası”, bir tür tarih kitabı; bugünden geleceğe bırakılan ve ileride hepimize bu karanlık yıllarda nelerin yaşandığını anımsatacak bir belge.

Ne var ki, yaşanmakta olan ve henüz sonu gelmemiş bir sürece ilişkin kesin hükümlere varmak, bir yandan tanığı olunan söz konusu sürecin tarihini yazmak zor bir uğraştır. Aydın Cıngı’nın çabası, bu zorluğu başarıyla göğüslemiş olması bakımından takdire değer.

Siyasal İslamın Cumhuriyet ile Kavgası (2010-2020) / Aydın Cıngı / Tekin Yayınevi / 336 s. / 2020.