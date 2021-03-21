Buldan: "Efendiler, son sözü kadınlar söyler"
İstanbul’da düzenlenen Nevruz mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine açılan kapatma davasına tepki göstererek “Bu kapatma davası, iktidarın bittiğinin resmidir” dedi.
Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen Nevruz kutlamaları, bu yıl İstanbul’da, “Nevruz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” sloganıyla Yenikapı Meydanı’nda yapıldı. İstanbul Valiliği’nin izin verdiği mitinge binlerce kişi katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Sırrı Süreyya Önder ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz kutlamaya katıldı. Pandemi koşullarında düzenlenen kutlamada, sahneden sıklıkla sosyal mesafe uyarısı anons edildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, HDP’ye yönelik açılan kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmesine ilişkin tepkilerin öne çıktığı alanda, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mesajı okundu. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, “Beyler, efendiler, son sözü kadınlar söyler. İste bu yüzden İstanbul Sözleşmesi kadınlar bitirmeden asla bitirilmeyecektir. Hükümsüzdür diyoruz, asla kabul etmiyoruz” dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise “Saray’ında oturup bu ülkenin emekçi halklarını teslim almaya çalışanlara sesleniyoruz: Teslim olmayacağız. Birlikte yaktığımız Nevruz ateşini yükselteceğiz” diye konuştu.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Nevruz kutlamalarında alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi görevli polis memuruna mukavemetten, 10 kişi ise miting alanın dışında terör örgütü propagandasını içeren slogan atmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kişinin 1 Şubat tarihindeki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınarak, ev hapsi verilenler olduğu öğrenildi.
İzmir, Mersin, Malatya, Adıyaman, Antalya, Bingöl, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale’de Nevruz kutlamalarıdüzenlendi. Gebze’deki Nevruz etkinliğine video konferans yöntemiyle katılan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Siz orada Nevruz ateşini yaktınız, biz Ankara’da milletin kalbinde Meclis’te direnişin ateşini yaktık” dedi.
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