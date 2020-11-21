Bülent Arınç: TBMM Başkanı tepki göstermeli

21 Kasım 2020 Cumartesi, 10:28

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı hakkında da konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre Bülent Arınç, HaberTürk'ten ayrılırken kendisinden sonraki yayına gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla karşılaşınca Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli mektubunu gündeme getirdi ve “Geçmiş olsun dileklerimi iletin” dedi.

"MECLİS BAŞKANI'NIN BU İŞE SAHİP ÇIKMASI LAZIM"



"Arınç'a yayından sonra bu konudaki düşüncesini de sorma fırsatı buldum" diyen Zeyrek, Arınç'ın verdiği yanıtı ise şöyle aktardı:

“Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım.”

DEMİRTAŞ VE KAVALA ÇIKIŞI

Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşmuştu.

"Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş’ın “Devran” ismindeki kitabını da okuduğunu anlatan Arınç, “Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun” şeklinde konuşmuştu.