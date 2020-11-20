Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...

20 Kasım 2020 Cuma, 10:33

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalara yönelik en sert tepkilerden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek'ten geldi.

Arınç, sözkonusu programda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasına tepki göstererek, "Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri" demişti.

Arınç'ın bu sözleri üzerine Twitter hesabından yazan Melih Gökçek, "Bülent arınç’ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden demirtaş’a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı’mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Arınç'tan kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara da bakması çağrısında bulunup "Seni seven bir AK Partili bulabilecek misin?" diye sordu.