Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a 'Selahattin Demirtaş' açıklamaları nedeniyle tepki göstererek, "Sen ne biçim AK Partilisin?" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalara yönelik en sert tepkilerden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek'ten geldi.
Arınç, sözkonusu programda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasına tepki göstererek, "Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri" demişti.
Arınç'ın bu sözleri üzerine Twitter hesabından yazan Melih Gökçek, "Bülent arınç’ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden demirtaş’a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı’mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?" ifadelerini kullandı.
Gökçek, Arınç'tan kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara da bakması çağrısında bulunup "Seni seven bir AK Partili bulabilecek misin?" diye sordu.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Dünyayı bölen tartışma: Yıkayarak mı, silerek mi?
Video Haberler
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı
- Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
- Coğrafya Kaderdir belgeseli yayınlandı
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Dünyayı bölen tartışma: Yıkayarak mı, silerek mi?