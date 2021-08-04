Bülent Arınç'tan yangın açıklaması: Soru işareti kalmayacak şekilde aydınlatılmalı

AKP'li Bülent Arınç, faciaya dönen yangınlarla ilgili, "Kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde aydınlatılmalı" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:12
Bülent Arınç'tan yangın açıklaması: Soru işareti kalmayacak şekilde aydınlatılmalı
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AKP'li Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin güney illerini kasıp kavuran yangınlarla ilgili 'bir an önce aydınlatılması gerektiğini' söyledi. "Toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen bir üsluptan özenle kaçınılmalıdır" uyarısında bulunan Arınç, "Burada en büyük sorumluluk da siyasilere düşmektedir" diye yazdı.

Arınç, 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla yayımladığı yazısında "Yangınlar kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde aydınlatılmalıdır" çağrısında bulundu.

Arınç'ın açıklaması şöyle:


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