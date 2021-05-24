MHP'li Yıldıray Çiçek'ten, Bülent Arınç'lı FETÖ iddiası

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:42

Bülent Arınç, Peker’in açıklamalarıyla ilgili, “Lohusa kadınların tutuklandığı Türkiye'de, ‘şanlı yargımız’ bu ağır suçların sahipleri hakkında gerekeni yapacak herhalde” diye konuşmuştu.

Arınç'ın sözlerine yanıt veren MHP'li Yıldıray Çiçek, ''“Kahpe Bizans filminde bir kadın vardı sürekli ‘onu almayın beni alın’, ‘onu göndermeyin beni gönderin’, ‘onu öldürmeyin beni öldürmeyin’ repliklerini kullanıyordu. Bülent Arınç da ne zaman ortam hareketli olsa hemen ‘FETÖ’cüler zulüm görüyor’ diye ortaya çıkıyor.... Kahpe Bizans” sözleriyle eleştirdi.

'NE KADAR FETÖ’CÜ VARDIR?'

Anadolu Ajansı muhabirinin basın toplantısında AKP’li Bakanlara yönelik Sedat Peker-Süleyman Soylu kavgasını sorması olayına dikkat çeken Çiçek “Asıl soru şu; özellikle Bülent Arınç zamanı Anadolu Ajansına ve TRT’ye yerleştirilen ve kendini gizli tutan ne kadar FETÖ’cü vardır” mesajını paylaştı.