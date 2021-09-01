Bülent Emrah Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var, 10 yıl önceki birçok skeci şu an oynayamayız

01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:23

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli komedi programı ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, "10 yıl önceki birçok skeci şu an oynayamayız" diyek onuştu.

"KORKUTMA VE SİNDİRME POLİTİKASI VAR"

Parlak, programda şu ifadeleri kullandı:

"Söylediğiniz herhangi bir sözden dolayı hemen adliyeye davet edilebiliyorsunuz. Çok net bir korkutma ve sindirme politikası var ve onun üzerine de artık siz söyleyeceğiniz söze kendiniz sansür uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da... O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız. O dönem söylediğimiz bir çok şeyi şu an söyleyemeyiz. Söyletmezler, keserler atarlar.

"NE MÜCADELE VAR NE DE İTİRAZ"

"O dönemde bazı şeyler söylenemiyordu ama çok azdı. Her dönem vardı ama artık çoğaldı. Fakat bununla alakalı ne birlikte mücadele var, ne de bir itiraz var. Günlük, anlık paramı kazanayım, ben kurtulayım ardım yansın mantığıyla hareket ettiğimiz için..."

