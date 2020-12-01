Bülent Ersoy miras listesinden ÇYDD'yi çıkardı

01 Aralık 2020 Salı, 13:29

Geçtiğimiz hafta, kendisine iki adet kürk yaptırmasıyla tepki çeken sanatçı Bülent Ersoy, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" ifadelerini kullanmıştı.

'DEĞERLERİMİZ ADINA KABUL EDİLEMEZ'

Ersoy'un sözlerinin ardından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)Twitter üzerinden açıklama yaparak, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın “Hayvanlar ve Çocuklar” adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir. Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" sözleriyle söz konusu bağışın kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

MİRAS LİSTESİNDEN ÇIKTI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklamasının ardından Bülent Ersoy'un avukatlarına verdiği talimatla ÇYDD'yi miras listesinden çıkartmak istediği öğrenildi.