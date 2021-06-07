Bulgaristan'da 400 kg. uyuşturucu ele geçirildi, 2 Türk vatandaşı gözaltında

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:46

Özel Savcılık Ofisi Başkanı Valentina Madzharova, uyuşturucunun 4 konteyner içerisinde Varna limanına getirildiğini oradan da güneydeki Sliven şehrinde bir depoya götürüldüğünü açıkladı. Madzharova; baskında, İran'dan getirilen eroinin Batı Avrupa'ya dağıtılması için kurulan kaçakçılık hattının ortaya çıkarıldığını vurguladı.

500 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE



Her bir tablada 3 ila 4 kilogram yüksek kalitede eroinin mermer içerisindeki oyuklara gizlendiği belirtilirken toplam miktarın 500 kilogramın üzerinde olabileceği açıklandı.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 16 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

2 TÜRK VATANDAŞI SUÇLANIYOR



Madzharova, Bulgar polisi ile ABD ve Avrupalı gümrük yetkililerinin işbirliğiyle 4 ay süren soruşturma sonucunda yapılan baskında tutuklanan 2 Türk vatandaşının büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandığını duyurdu.

Bulgaristan, Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu kaçakçılığında Balkan hattı olarak bilinen yolun üzerinde bulunuyor.

Şubat ayında da Dubai'den gelen bir konteyner gemisinde 400 kilogram eroin ele geçirilmişti.