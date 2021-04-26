Burak attı Lille harika geri döndü!
Fransa Ligue 1'de 34. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Olympique Lyon'u 2-0 geriye düşmesine rağmen ile 3-2 mağlup etti. Burak Yılmaz, karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynarken Yusuf Yazıcı da 1 asist yaptı.
Fransa Ligue 1'de 34. hafta hafta karşılaşmasında Lyon, Lille'i konuk etti. Parc Olympique Lyonnais'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada David kaydetti. Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 20. dakikada Islam Slimani ve 35. dakikada kendi kalesine Fonte attı.
Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, mücadelede 1'er asistle oynadılar.
Bu sonucun ardından son 4 haftada 3. galibiyetini alan Lille, 73 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Lyon ise 67 puanla 4. sırada yer aldı.
Lille, gelecek hafta Nice'i konuk edecek. Lyon ise Monaco deplasmanına gidecek.
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