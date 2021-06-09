Burak Elmas: "Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz"
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Galatasaray Kulübü'nün GSTV çağrısına sert yanıt verdi.
Galatasaray Spor Kulübünden yapılan: 17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir.
Başkan adaylarına saygıyla duyurulur." çağrıya yanıt verdi. İşte Elmas'ın paylaşımı: Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir.
Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez.
Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz."
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