Adana Demirspor’dan ‘Balotelli’ hamlesi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 09:38

26 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mavi-lacivertli kulübün, gelecek sezon için Monza’da forma giyen Mario Balotelli’ye üç yıllık teklif götürdüğü iddia edildi.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Adana Demirspor, Mario Bolotelli’ye üç yıllık sözleşme teklifi götürdü. Monza yetkilileri, teknik direktör Giovanni Stroppa ile görüşüp Mario Bolotelli’nin geleceğine karar vereceklerini belirtti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamada, “Mario Balotelli'ye teklif yaptık ve cevap bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Monza formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.