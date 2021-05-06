Burak Elmas'tan Galatasaray yönetimine ihtar
Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, iptal edilen seçimlere ilişkin Galatasaray yönetimine ihtarname gönderdi.
Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray'daki başkanlık seçimlerinin iptaline tepki gösterirken konuya ilişkin ihtarname gönderdiklerini belirtti.
"DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNE MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Galatasaray'da 22-29 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan seçim dün yapılan açıklamayla iptal edilmişti. Sonrasında başkanlık için aday olan isimler karara tepki göstermiş ve kararı eleştirmişti. Burak Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı, "Değerli Galatasaraylılar, Ekteki bilgilendirme metnine ek olarak, kulüp yönetim kurulu üyelerine de noter kanalı ile ihtarname yolladık. Galatasaray'ın demokrasi kültürüne müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuk dışına çıkan, hukuk önünde hesap verecektir."
İşte ihtarname:
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