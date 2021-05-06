Galatasaray başkan adaylarından seçim iptaline tepki

06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:27

Metin Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 22-29 Mayıs tarihleri yapılması planlanan ancak iptal edilen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk yaptığı paylaşımda iptal kararının yok hükmünde olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı, “İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray’ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs’ı 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. ADAYLARIN SON BAŞVURU TARİHİ YARINDIR."

"SEÇİMLER TÜZÜK ÇERÇEVESİNDE İPTAL OLABİLİR"

Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Galatasaray Spor Kulübü'nde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir."



"HUKUK DIŞINA ÇIKAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Galatasaray'da başkanlığa aday olan isimlerden Burak Elmas ise, "Değerli Galatasaraylılar, Ekteki bilgilendirme metnine ek olarak, kulüp yönetim kurulu üyelerine de noter kanalı ile ihtarname yolladık. Galatasaray'ın demokrasi kültürüne müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuk dışına çıkan, hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın paylaşımı:











