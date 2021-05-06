Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm: "Seçim iptal edilemez"
Galatasaray Kulübü’nün 29 Mayıs’ta yapılacak seçiminin yönetim kararıyla iptal edilmesine Sarı-Kırmızılı camia büyük tepki gösterdi.
Galatasaray’ın eski yönetim kurulu üyesi ve avukat Ural Aküzüm, seçim iptali kararını Cumhuriyet için değerlendirdi. Ural Aküzüm, “Galatasaray'da seçimli genel kurul takviminin ilanından sonra mücbir sebep olsa dahi iptal edilemez ancak ertelenebilir. Kaldı ki yönetim kurulunun açıklamasında İçişleri Bakanlığı'ndan bir yazı dayanak konusu yapılmıyor” dedi.
‘HER İMZA SORUMLULUK DOĞURUR’
“Devlet derneklere özel bir yazı yazmaz, ilgili kuruluşun web sitesinden genel kuralları ve kaideleri belirler” ifadelerini kullanan Aküzüm, “Yönetim kurulunun imza sirkülerinde görev süresi ve yetki belges” 31 Mayıs 2021 tarihi itibari ile bitiyor. 1 Haziran'dan itibaren atılacak her imza vekaletsiz işgörme hükümlerine tabi olur. Atan açısından sorumluluk doğurur” dedi.
‘TÜZÜK İYİ OKUNMALI’
Ural Aküzüm, “Galatasaray'ın tüzüğünü iyi okumak lazım, 27. madde “Olağan seçim toplantısı 3 yılda bir Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır, seçim toplantıları geri bırakılamaz" diyor. Seçim için bu kadar açık bir şekilde düzenleme varken belirsiz bir tarihe kadar gibi bir yaklaşım yanlış. Pandemi koşullarından ülkeyi ve insanlarımızı korumak devletin anayasal görevidir, Derneklerde vekaleten görev yapan yönetimlerin insiyatif almasına gerek yok; zaten devlet gerekli düzenlemeleri yapar” diye konuştu.
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