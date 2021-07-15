Burak Elmas'tan Şenol Güneş'e yabancı kuralı göndermesi!

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:08

4 büyüklerin başkanlarının katıldığı yayında yabancı kuralı konusu da konuşuldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yabancı kuralı hakkında "Yabancı oyuncu konusunda bütün kulüpler mutabık. Bu deklarasyon yapıldı. Bu karar kulüplerin iradesine rağmen, samimiyetsiz alındı. Senin hocan Avrupa Şampiyonası'nda başarısız diye yabancı kuralı getirilemez. Bunun cezası bize kesilemez. İyi bir milli takımımız var. Bu dönemde yabancı kuralı çıktı. Garip kararlar var. Bu kararla bizlere rağmen alınıyor. İşi bilen biziz, biz ne istiyorsak, ortak istiyorsak, birimiz için değil, bu yapılmalı." dedi.

Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında yeni kuralın kendi fikri olmadığını ifade etmişti.