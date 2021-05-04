Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Oğlu açıkladı
Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi.
Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.
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