Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Oğlu açıkladı

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 11:54
Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Oğlu açıkladı
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Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi.

Cansın Sergen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.


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