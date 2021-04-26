Burak Yılmaz L'Equipe'in kapağında; "Darbe"

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:07

Fransa Ligue 1'in 34. hafta karşılaşmasında Olimpik Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 3-2 galip geldi ve kritik karşılaşmadan 3 puan çıkarmasını bilirken, ünlü spor gazetesi L'Equipe Burak Yılmaz'ı 1.sayfasına taşıdı.Ünlü gazete, "Darbe.." başlığını kullandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ''Açıkçası şampiyonluk bizim için bir hedef. Oyuncularımızla birlikte inanmamız gerekiyor. Önümüzdeki maça da çok iyi hazırlanacağız. Çılgın bir takımım var'' dedi.