Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:47

Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.