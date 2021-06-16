Bursa'da banka soygunu: Hırsızlar, 200 lira çalarak kaçtı

Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.

AA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 07:06
Bursa'da banka soygunu: Hırsızlar, 200 lira çalarak kaçtı
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Bursa Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, bankanın camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

Banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.


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