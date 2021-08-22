Polis yaptığı baskında çok sayıda silah ele geçirdi

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi

(DHA)
22 Ağustos 2021 Pazar, 21:09
Polis yaptığı baskında çok sayıda silah ele geçirdi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirildi.

İşyerinde yapılan aramalarda kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyo


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