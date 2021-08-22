Polis yaptığı baskında çok sayıda silah ele geçirdi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirildi.
İşyerinde yapılan aramalarda kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyo
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