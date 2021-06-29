Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Olayda 2 kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi
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