Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

DHA
29 Haziran 2021 Salı, 15:38
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı; 2 yaralı
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Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.


Olayda 2 kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi


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