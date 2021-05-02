Bursa'da polis, derede yüzenleri dağıttı

Bursa'da 31 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklar ve gençler, Uludağ'ın kar sularıyla beslenen Deliçay'da yüzdü. Onlarca genç ve çocuğun tam kapanmaya uymadığı ihbarı üzerine operasyon yapan polis, yurttaşları dağıttı.

İHA
02 Mayıs 2021 Pazar, 13:45
Bursa'da polis, derede yüzenleri dağıttı
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Deliçay üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı Bursa'da gençler ve çocuklar, derede yüzdü. Bazı mahalle sakinleri de derede halı yıkadı.


İhbar üzerine Deliçay'a giden polis ekiplerini gören yurttaşlar koşarak kaçmaya çalıştı.

O anlar drone ile havadan görüntülenirken; polis ekipleri sokakta maskesiz yürüyen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesti.


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