Tekirdağ'da tam kapanmayı ihlal edenlere ceza

30 Nisan 2021 Cuma, 15:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 17-23 Nisan koronavirüs haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada da tedbirler sıklaştırıldı.





Polis ve jandarma ekipleri, İstanbul sınırındaki kontrol noktasında denetimleri artırdı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.





SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR



Çorlu ilçesinde yaya ve araçları denetleyen ekipler, izin belgesi kontrolünde bulundu. İlçe merkezinde gezen izin belgeleri olmadığı tespit edilen grup emniyete götürülüp, haklarında tutanak tutularak, para cezası uygulandı.