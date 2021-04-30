Tekirdağ'da tam kapanmayı ihlal edenlere ceza
Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Tekirdağ'da tedbirleri ihlal edenlere para cezası uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 17-23 Nisan koronavirüs haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada da tedbirler sıklaştırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, İstanbul sınırındaki kontrol noktasında denetimleri artırdı. Araçlar ve yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde, seyahat belgeleri olmayanlar tutanak tutularak geri çevrildi. Belgesi olanların ise seyahatlerine izin verildi.
SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR
Çorlu ilçesinde yaya ve araçları denetleyen ekipler, izin belgesi kontrolünde bulundu. İlçe merkezinde gezen izin belgeleri olmadığı tespit edilen grup emniyete götürülüp, haklarında tutanak tutularak, para cezası uygulandı.
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