Bursa’da tanımadığı kişi tarafından dövülen Ali Şeker hayatını kaybetti
Bursa’da yolda yürürken tanımadığı Ferhat Saka tarafından pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla dövülen Ali Şeker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde perşembe akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka (33), daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Şeker'e bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM"
Ferhat Saka'nın mahkemede yaptığı savunmada, “Olaydan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım” dediği öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ağır yaralanan Ali Şeker, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Şeker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, olaydan üç gün sonra dün hayatını kaybetti. Şeker’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
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