Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı: Gözaltına alındı

16 Nisan 2021 Cuma, 09:00

Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami’nin kuzey kapısına geldi.

Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.’ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.’yü gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ayasofya’yı açarlarsa ben de burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, ben de yaptım” dedi.

Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.’nün sorgusu sürüyor. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





