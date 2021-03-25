Milli Görüş camisine mali yardım kararı Fransa'yı karıştırdı
Strasbourg Belediyesi'nin Milli Görüş'e bağlı Eyüp Sultan Camisi inşaatına 2.6 milyon euro yardım yapma kararı alması Fransa'yı karıştırdı. Belediye, Macron yönetimi tarafından Türkiye'nin Fransa'ya müdahalesini finanse etmek için kamu parasını kullanmakla suçlandı. Aşırı sağcı lider Le Pen de yerel yönetimdeki Yeşiller'i 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hizmet etmekle' itham etti.
Fransa'nın Strasbourg kentinde belediye meclisinin Milli Görüş'e Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatına Strasbourg Belediyesi'nin 2.6 milyon euro yardım yapma kararı alması ortalığı karıştırdı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, belediyeyi Fransız topraklarındaki dış müdahaleyi finanse etmek için kamu parasını kullanmakla suçladı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Fransa İslam Konseyi'nin hazırladığı Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'ne imza atmayan İslam Toplumu Milli Görüş'e ait inşa halindeki camiye 2 milyon 563 bin 599 euroluk para yardımı ayıran Strasbourg Belediyesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in tepkisine neden oldu. Milli Görüş'ün tüzüğü imzalamayı reddettiği için Fransa İslamı'nın temsilcileri arasında yer alamayacağını söyleyen Darmanin, "Bu yerel yönetim, topraklarımızdaki yabancı müdahaleyi finanse etmemelidir" dedi.
İçişleri Bakanı, "Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'ne imza atmayı reddeden ve siyasal İslam'ı savunan bir federasyonun camisine mali yardım yapıyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar ve ayrılıkçılık karşıtı yasa oylanıp yürürlüğe girer" diye de tweetledi.
'ERDOĞAN'A HİZMET EDİYOR'
Aşırı sağcı parti RN'nin lideri Marine Le Pen de yerel seçimlerde Strasbourg Belediyesi'ni kazanmış olan Avrupa Ekoloji-Yeşiller Partisi'ni (EELV) hedef aldı. Le Pen "Strasbourg'un EELV'den seçilmiş belediyesi, Milli Görüş'ün büyük camisine 2.6 milyonluk mali yardımı kabul ederek Erdoğan'a hizmet ediyor" paylaşımını yaptı.
Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian ise "İçişleri Bakanı'nın bana tweet yoluyla hitap etmesine çok şaşırdım" tepkisini verdi. Ermeni kökenli çevreci siyasetçi, bu cami projesinin kendi seçilmeden çok önce başladığına dikkat çekti.
Tüm ibadethanelere sağlanan mali yardım çerçevesinde caminin talebini değerlendirdiklerini söyleyen Barseghian "Mali fonların Milli Görüş'ün hem sağlam bir finansman planı hem de cumhuriyet değerlerini onayladığını teyit etmesine bağlı olduğunu' belirtti.
Bir yerel bir gazete ise Milli Görüs'ün 2012 yılında caminin temelinin atılmasının ardından, Strasbourg'un bağlı olduğu Alsace ve Grand Est bölgelerinden her biri yüzde 8'e varan yardım talep ettiğini yazdı.
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