Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er'in görevine son verdi.
Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/A6Mby5vohA— Bursaspor (@BursasporSk) August 16, 2021
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