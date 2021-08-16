Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er'in görevine son verdi.

DHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:56
Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
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Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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