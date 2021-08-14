Bursaspor'dan İsmail Yüksek açıklaması
Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu; Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyespor formalarını da terletmişti. Geçtiğimiz yaz Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Yüksek, sezonu Balıkesirspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Bursaspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Ailemize Hoş Geldin İsmail Yüksek #Geliyoruz pic.twitter.com/t5kyloNtJP— Bursaspor (@BursasporSk) August 14, 2021
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