Cedric Bakambu'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'ye mesaj

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:13

Çin Ligi ekibi BJ Guoan'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında olduğu öne sürülen Kongolu stoper Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae için bir paylaşım yaptı.

Bakambu, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz akşam transferini açıkladığı 24 yaşındaki Koreli stoperin fotoğrafını "Tebrikler kardeşim" ifadesiyle paylaştı.

2014-15 sezonunda Bursaspor'da top koşturan 30 yaşındaki Kongolu futbolcu, Çin Ligi'nde geçtiğimiz sezon 12 maçta 5 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Bakambu'nun paylaşımı şu şekilde: