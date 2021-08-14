Cedric Bakambu'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae'ye mesaj
Fenerbahçe'nin transfer radarında olduğu iddia edilen Cedric Bakambu, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min-Jae'ye mesaj yolladı.
Çin Ligi ekibi BJ Guoan'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında olduğu öne sürülen Kongolu stoper Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae için bir paylaşım yaptı.
Bakambu, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz akşam transferini açıkladığı 24 yaşındaki Koreli stoperin fotoğrafını "Tebrikler kardeşim" ifadesiyle paylaştı.
2014-15 sezonunda Bursaspor'da top koşturan 30 yaşındaki Kongolu futbolcu, Çin Ligi'nde geçtiğimiz sezon 12 maçta 5 gol ve 1 asistle oynamıştı.
Bakambu'nun paylaşımı şu şekilde:
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