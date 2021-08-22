Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe taraftarlarını selamladı

22 Ağustos 2021 Pazar, 23:01

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye kadınlar boksunda ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde tribünleri selamladı.

Karşılaşma öncesinde boynuna astığı madalyası, elindeki Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı ile sarı-lacivertli taraftarları selamlayan Çakıroğlu, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Çakıroğlu'nun tribünleri selamladığı esnada Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde şu anons yapıldı:

"Çok çalıştı, asla pes etmedi. Karakteriyle, duruşuyla, ülkesine, Ata’sına ve kulübüne yaraşır bir sporcu oldu. Ve o, olimpiyatlarda gösterdiği üstün başarıyla Fenerbahçe'mize ve ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattı. Karşınızda gümüş madalya sahibi boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu! Sen bizim altın kızımızsın!"