Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:48

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşire, sosyal medyada Kaan Altınok isimli bir kullanıcı tarafından tehdit edildi. Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.