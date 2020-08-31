Mansur Yavaş'tan, Büşra'yı tehdit eden kişi hakkında suç duyurusu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:34

Sosyal medya paylaşımıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşire, sosyal medyada Kaan Altınok isimli bir kullanıcı tarafından tehdit edildi. Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

Büşra hemşirenin tehdit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı.

''İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var.''

NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire, Mansur Yavaş'tan bir tabak aşure istedi. Büşra Hemşire, Yavaş'ın paylaşımının altına, "Başkanım bana bi tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim" dedi. Talebe olumlu cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" dedi.