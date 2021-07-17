Bütçe, haziran ayında 25 milyar lira, ilk altı ayda 32.5 milyar lira açık verdi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı haziran ayı ve ilk altı aylık merkezi yönetim bütçe sonuçları, sorunların büyüdüğünü ortaya koydu.

Buna göre haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla gelir yüzde 33.3 artarak 88.3 milyar lira, gider yüzde 32.4 artarak 113.4 milyar lira olurken, bütçe açığı da 25 milyar liraya yükseldi. Haziran 2020’de açık 19.4 milyar liraydı. Haziran 2021’de faiz dışı denge de 15.6 milyar lira açık verdi. Yine haziranda vergi geliri yüzde 32.1 artışla 73.2 milyar lira, faiz gideri yüzde 49.5 artışla 9.4 milyar liraya ulaştı.

İlk altı ayda ise gider yüzde 17.4 artışla 663.4 milyar lira, gelir yüzde 38.5 artışla 630.8 milyar liraya çıkarken, açık 32.5 milyar lira oldu. Ocak-Haziran 2020’de ise açık salgın kapsamındaki harcamalar ve vergi ertelemeleri nedeniyle 109.4 milyar liraydı. Ayrıca ilk altı ayda faiz giderleri yüzde 27.5 artışla 90.9 milyar liraya ulaştı. Bütçedeki diğer detaylar da şöyle:

‘TEMSİL’ ÇOĞALDI

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan örtülü ödenek harcaması mayıs ayına göre 103.1 milyon lirayken haziranda 463.7 milyon TL’ye çıktı. İlk altı ayda da 1 milyar 348 milyon lira oldu.

- Hizmet alımları haziranda 3.1 milyar TL, ilk altı ayda 15 milyar TL’ye yükseldi.

- Mal ve hizmet alım giderlerine göre kira harcaması altı ayda 583.7 milyon TL oldu. Bu kapsamda araçlar için 151.2 milyon lira, hizmet binaları için 157.4 milyon lira ödendi. Sermaye giderleri kapsamındaki kira giderleri de 6 ayda 4.1 milyar TL oldu. Bunların büyük bölümü bina kiralaması gideri.

- Normalleşme ile birlikte temsil ve tanıtma giderleri de artışa geçti. Haziranda 13.1 milyon TL, altı ayda 45.2 milyon TL harcama yapıldı.

- Yeni ismiyle “görevlendirme giderleri” kapsamında ilk altı ayda TMO’ya 425.5 milyon TL, TKİ’ye 1.1 milyar TL, Et ve Süt Kurumu’na 379.1 milyon TL, Ziraat Bankası’na 1.9 milyar TL, Halkbank’a 1.5 milyar TL aktarıldı.