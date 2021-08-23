Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükada açıklarında makine arzası yapan ve sürüklenen teknenin kurtarıldığını açıkladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada Deniz Ambulansı İskelesi’ne emniyetle bağlandı" ifadeleri kullanıldı.
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