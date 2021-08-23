Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

AA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:42
Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükada açıklarında makine arzası yapan ve sürüklenen teknenin kurtarıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada Deniz Ambulansı İskelesi’ne emniyetle bağlandı" ifadeleri kullanıldı.


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