Büyükşehir Belediyesi, Erzurumspor'dan desteğini çekiyor

01 Haziran 2021 Salı, 21:03

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, belediye olarak kulüpten desteklerini çekeceklerini belirterek, "Kulüp artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değil Erzurumspor olarak faaliyetlerini yürütsün." dedi.



Mehmet Sekmen, Süper Lig'den düşen mavi-beyazlı kulübe uzun zamandır destek verdiklerini, bu destek neticesinde takımın alt liglerden Süper Lig'e kadar çıktığını kaydetti. Belediye olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yönetiminde yetkilerinin olmadığını anlatan Sekmen, kulübün ayrı bir yönetimi olduğunu aktardı.

Sekmen, mavi-beyazlı takıma Süper Lig'e çıkması için büyük destek verdiğini ifade ederek, "Biz bugüne kadar Erzurumspor'a büyük destekler verdik. Maalesef şehrimizde bunun kıymetini bilmeyen spora gönül vermiş birçok kardeşimiz var, zaman zaman eleştiri yapıyorlar. Bu takım 3. Lig'deydi, biz buradan aldık ve peş peşe Süper Lig'e taşıdık. Her türlü tesisi, profesyonel antrenman sahaları, yeni bir kulüp binası yaptık. Yeni imkanlar oluşturduk." diye konuştu.



"DESTEĞİN KIYMETİNİ BİLMEYENLER VAR"

Verdiği desteklere rağmen birtakım eleştirilerin yapıldığına işaret eden Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu desteğin kıymetini bilmeyen kardeşlerimiz var ve dedik ki o zaman biz geri duralım. Geçen yıl da ben geri durdum, neden durdum çünkü o gün bunun kıymetini bilmeyen yönetimler de oldu. Geri durduk, altyapıya ağırlık verdik. Bu sene tamamen geri çekiliyoruz. Kimin imkanı varsa gelsin kulübe sahip çıksın. Bizim böyle bir vazifemiz olmadığı halde Erzurum'umuza büyük imkanlar sunduk, büyük destekler verdik. Bizim ne gibi destek verdiğimiz elimizi eteğimizi geri çektiğimiz zaman anlaşılacak. Onun için biz şu andan itibaren geri duruyoruz. Bu konuda bir kişinin bile eleştirisini kabul etmemiz mümkün değil."

Sekmen, kulübün geleceğine yönetimin karar vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kulübün ne geçmişte, ne de gelecekte böyle bir desteği göremeyeceği kanaatindeyim. Bir yönetim var ve yönetim kongre kararı mı alır bilmiyorum ama bu sene kim gelirse 'Büyükşehir Belediye' unvanını kulübün başından çıkartacağımızı ifade ediyorum. Kulüp artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değil Erzurumspor olarak faaliyetlerini yürütsün. O bizi eleştiren spora gönül vermiş arkadaşlarımız da desteklesinler, takıma destek versinler, bu lafla olmuyor. Lafla olsaydı Erzurumspor 20 sene 3. Lig'de kalmazdı."

"ELİMİZİ ETEĞİMİZİ ÇEKİYORUZ"

Erzurum temsilcisinin alt liglerden bugünlere geldiğini vurgulayan Sekmen, şöyle devam etti:

"Erzurumspor o zaman normalde amatör kümeye düştü. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye olarak bir takım kurup adına da Büyükşehir Belediye Erzurumspor diyerek oradan aldık ve bu takımı Süper Lig'e kadar getirdik, arkadaşlarımız bizim kıymetimizi anlayamadılar, anlamadıkları için takım düştü çıktı, düştü çıktı, şimdi tekrar düştü. Ben de şöyle bir karar aldım. Biz bu seneden itibaren dediğim gibi kulüpten elimizi eteğimizi çekiyoruz. Kamuoyu bunu böyle bilsin."

Bugüne kadar takıma gönülden destek verdiğini aktaran Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu destek benim gönülden yaptığım bireysel katkıydı. Zaten resmen destek vermemiz ne mümkün ne de doğru. Kulübe bireysel olarak hakikaten büyük destekler veriyorduk. Onun için ben artık geri çekiliyorum. Ben belediye hizmetlerimle, diğer sosyal faaliyetlerle, sporun diğer dallarıyla ilgileneceğim. Geçen yıl da sezon başında demiştim ki biz üstyapı ile değil altyapı ile uğraşacağız. Bu sene itibarıyla altyapıyı da bu işi kim çok seviyorsa onlara bırakıyoruz. Gelsin altyapıyı da üstlensinler. Takımı da üstlensinler bir görelim bakalım."