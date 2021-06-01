Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş ve Billong açıklaması
Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan 7-0 biten Beşiktaş maçına dair açıklamalarda bulundu.
Tivibuspor'a konuşan Erdoğan, "7-0'lık Beşiktaş maçında takımın başında olsaydım skorun değişeceğini sanmıyorum. O zaman yardımcıma saygısızlık yaparım. Kendimi övmüş gibi olur. O gün bize yakışmayan futbol ve skor vardı sahada." dedi.
Sezon içerisinde aldığı eleştirilere yönelik de konuşan Ömer Erdoğan, "Beşiktaş maçından sonra polemiklere cevap verme gereği duymadım. Galatasaray maçından önce de algı yapıldı ben ve Gökhan Zan hoca üzerinden. Sosyal medyada algı yapanların adına üzülüyorum ben."
BİLLONG'U DÜŞÜNMÜYORDUK!
Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan Billong hakkında da konuşan genç çalıştırıc şu ifadeleri kullandı: "Billong olayını anlatayım. Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldı ve vatandaşlık başvurusu için izin istedi. Biz de izin verdik. Zaten tüm sezon performansından dolayı yeni yılda devam etmeyi düşünmüyorduk. Beşiktaş maçıyla ilgisi yok."
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu
- Açıklama sonrası kripto para borsasında sıçrama