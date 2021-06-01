Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş ve Billong açıklaması

01 Haziran 2021 Salı, 21:05

Tivibuspor'a konuşan Erdoğan, "7-0'lık Beşiktaş maçında takımın başında olsaydım skorun değişeceğini sanmıyorum. O zaman yardımcıma saygısızlık yaparım. Kendimi övmüş gibi olur. O gün bize yakışmayan futbol ve skor vardı sahada." dedi.

Sezon içerisinde aldığı eleştirilere yönelik de konuşan Ömer Erdoğan, "Beşiktaş maçından sonra polemiklere cevap verme gereği duymadım. Galatasaray maçından önce de algı yapıldı ben ve Gökhan Zan hoca üzerinden. Sosyal medyada algı yapanların adına üzülüyorum ben."

BİLLONG'U DÜŞÜNMÜYORDUK!

Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan Billong hakkında da konuşan genç çalıştırıc şu ifadeleri kullandı: "Billong olayını anlatayım. Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldı ve vatandaşlık başvurusu için izin istedi. Biz de izin verdik. Zaten tüm sezon performansından dolayı yeni yılda devam etmeyi düşünmüyorduk. Beşiktaş maçıyla ilgisi yok."