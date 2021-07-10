Büyükşehir belediyesi göz ardı edilerek Millet Bahçesi'ndeki işletmeler AKP’li Akdeniz Belediyesi’ne verildi

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, işletmeyi üstlenecek belediye şirketine bakanlıklardan 10 milyon lira hibe verileceğini, şirketin de işletme hakkını öğretmenevine devredeceğini söyledi.

Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yerine yapılan, daha sonra deniz kıyısındaki etapla birleştirilen Mersin Millet Bahçesi’nin bakımının TOKİ tarafından mı yoksa CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca mı yapılacağı konusu Mersin kamuoyunda merak uyandırmıştı. Millet bahçesinin kapladığı alan büyükşehir belediyesinin yetki alanlarına giriyor ancak hükümet, millet bahçesi konusunda CHP’li büyükşehir belediyesini “bypass” etti ve işletme hakkını AKP’li Akdeniz Belediyesi’ne verdi.

Akdeniz Belediye Meclisi’nde millet bahçesini işletecek belediye şirketinin sermayesinin 10 milyon lira artırılması konusu gündeme alındı. CHP ve HDP’li meclis üyeleri, millet bahçesi işletmesinde büyükşehir belediyesinin dışlanmasını eleştirirken Akdeniz Belediyesi’ne ait şirketin sermayesinin 10 milyon lira artırılmasıyla ilgili endişeleri dile getirdi.

‘HİBEYİ AKTARACAĞIZ’

AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise konuyla ilgili “Millet bahçesinde kiraya verilecek 4 mekân var. Millet kıraathanesi kiraya verilmeyecek. Stat kısmında da kıraathane var. Orada da ticari faaliyet olmayacak. Üç kafeterya, bir restoran olmak üzere toplam dört mekân var kiraya verilecek. Öğretmenevi gibi bir kurum elimizde varken bunu bir kamu kurumuna vererek dedikoduların önüne geçmiş oluyoruz. Kamu kuruluşuna vererek aslında arpalık olmasını önlüyoruz. Akdeniz Belediyesi’nin bu şirkete 10 milyon aktaracak parası yok. Bakanlıktan gelen hibeyi aktaracağız. Gelen hibe ile demirbaşları alacağız ve öğretmenevine devredeceğiz. Milli Emlak bana kiralayacak, biz de öğretmenevine kiralayacağız. Millet bahçesi bize verildi. Devletin desteğiyle biz yaptık. Bırakın burayı çalıştırmak da bize düşsün” ifadelerini kullandı.