Çağatay Ulusoy'dan 'Serenay Sarıkaya' iddialarına sert yanıt: 'Salın bizi!'

09 Temmuz 2021 Cuma, 10:03

Fenomen dizi Medcezir'den rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğününe katılan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyada gündem olmuştu. Düğün töreninde bir araya gelen Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın barıştıkları iddia edilmiş ve ikili yeniden ilişki iddialarıyla gündeme gelmişti.

'SALIN BİZİ BE KARDEŞİM!'

İki oyuncu arasında çıkan iddialar sonrası Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir açıklama yaptı.

Ulusoy, açıklamasında "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu? Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim" ifadelerini kullandı.