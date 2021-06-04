Sunucu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Sunucu Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e, kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesi ile 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e karşı açtığı 50 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandı. Ergüner'in kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 8 Temmuz 2019 tarihinde dava eden Sarıkaya, mahkeme tarafından haklı görüldü.
10 BİN TL ÖDEYECEK
İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.
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