Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:53

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan ve af yasası ile serbest kalan mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehditleri dün yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi ancak henüz bu yönde bir gelişme yok.

TV5'de yayınlanan 4. Güç programının konuğu olan Çelik, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkındaki suç duyurusu hakkında bilgi vererek, açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'A DA HAKARET ETMİŞTİ

Çakıcı'nın daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri olduğunu ve herhangi bir başvuru yapılmadığını söyleyen Çelik şunları kaydetti:

"Daha önce Alaattin Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik çok ağır hakaretler ve tehditler yapılmıştı. Herhangi bir başvuru yapılmamıştı. Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz."