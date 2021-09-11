Çakırözer'den Fuat Oktay'a "Taliban" sorusu

11 Eylül 2021 Cumartesi, 13:16

TBMM Dış İşleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a “Taliban hükümetini tanıdınız da haberimiz mi yok! Kabil’deki bu teknik ekip hangi hükümet ile hangi anlaşma çerçevesinde orada bulunmakta? Güvenliklerini kimle konuşarak nasıl garanti altına aldınız?” sorularını yöneltti.

Çakırözer, Taliban yönetiminin aralarında kadınların, gazetecilerin de olduğu geniş toplum kesimlerine yönelik baskı politikalarını sürdüğü müddetçe, Türkiye’nin Taliban hükümetini tanıma anlamına gelecek hiçbir adım atmaması çağrısında bulundu. Çakırözer, “Tüm dünya aylardır Afganistan’ı konuşuyor, bizde Meclis’e ve muhalefet partilerine bir bilgi dahi verilmiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TERÖR LİSTESİNDEN İSİM VAR MI?

Utku Çakırözer TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Türkiye’nin Afganistan’a yönelik politikaları hakkında sorular yöneltti. ABD yönetiminin terör suçlamasıyla aradığı isimlerin de aralarında bulunduğu yeni Taliban hükümetine ilişkin sorular yönelten Çakırözer, “Bu açıklanan kabineyi Türkiye Cumhuriyeti nasıl değerlendirmektedir? Bakan olanlar arasında Türkiye’nin terör listesinde yer alan isimler var mı? Temel hak ve özgürlükler, kadın hakları ve ülkedeki etnik grupların temsili açısından yeterince kapsayıcı mıdır?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 19 kişilik bir teknik ekibin Kabil’de bulunduğu yönündeki açıklamasını da anımsatan Çakırözer, Oktay’a “Taliban hükümetini tanıdınız da haberimiz mi yok! Kabil’deki bu teknik ekip hangi hükümet ile hangi anlaşma çerçevesinde orada bulunmakta? Güvenliklerini nasıl garanti altına aldınız?” sorularını yöneltti.

"KADINLAR YASAKLIYKEN İŞBİRLİĞİ YAPILMAMALI"

Taliban ile işbirliği arayışlarını eleştiren Çakırözer, “Taliban aralarında kadınların, gazetecilerin de olduğu geniş toplum kesimlerine yönelik baskı politikalarını sürdürdüğü müddetçe, İŞİD ve El Kaide terör örgütleriyle, uyuşturucu ve göç ile mücadelede somut güvenceler vermedikçe Türkiye Taliban yönetimi ile hiçbir işbirliği yapmamalıdır. Taliban’ı tanımak, yemin törenine gitmek, havalimanı için teknik işbirliği yapmak gibi adımların hiçbiri şu aşamada atılmamalıdır” dedi

"MECLİS’E BİLGİ VERİN "

Soru önergesinde Oktay’a TBMM’ye ne zaman bilgilendirme yapılacağını da soran Çakırözer, “Tüm dünya aylardır Afganistan’ı konuşuyor. İktidar ABD ile Taliban ile gizli saklı görüşüyor. Avrupa ile Rusya ile Pakistan ile görüşüyor. Ama yüce Meclisimize, milletin temsilcileri olan partilere en ufak bilgi verme ihtiyacı yok. Onların görüş ve eleştirilerini alma ihtiyacı yok! Bir an önce TBMM’ye bilgi verin” dedi.

O ASKERLER GÖNDERİLECEK Mİ?

Türkiye’nin Taliban’dan önceki Afgan hükümeti ile anlaşmalar çerçevesinde Afgan ordusunun eğitiminde görev üstlendiğini anımsatan Çakırözer, “Bu işbirliği anlaşmalarının akıbeti ne olacak? Bu çerçevede Türkiye’de bulunan Afgan subaylarının akıbeti ne olacak?” sorularını da yöneltti.

Çakırözer, TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

• Afganistan’da Taliban yönetiminin açıkladığı yeni kabineyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl değerlendirmektedir? Kadın hakları, ülkedeki etnik grupların temsiliyeti açısından açıklanan kabine yeterince kapsayıcı mıdır?

• Açıklanan kabinede Türkiye’nin terör örgütü üyesi olduğu için yaptırım uyguladığı isimler bulunmakta mıdır? Taliban yönetiminin terörle mücadele edeceğine inanıyor musunuz?

• Afganistan’da Taliban yönetiminin açıkladığı kabine ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunda Türkiye’nin koşulları nelerdir?

• Türkiye ile Afganistan arasında yapılan işbirliği anlaşmaları nelerdir? Afganistan ile imzalanan uluslarası işbirliği anlaşmaları kapsamında Türkiye’de hangi illerde kaç Afgan vatandaşı bulunmaktadır?

• Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması kapsamında halihazırda Türkiye’de eğitim alan Afgan ordusuna mensup kaç subay, astsubay veya asker bulunmaktadır?

• Kara Harp Okulu’nda eğitim gören Afgan öğrenci sayısı nedir? Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından bu askerlirin ve öğrencilerin akıbeti ne olacak?

• İşbirliği anlaşmaları kapsamında Afganistan’da bulunan Türk vatandaşı var mıdır? Varsa sayıları ve bulundukları bölgeler nelerdir?

• Kabil Havalimanı’ndaki 19 kişilik Türk ekibinin yasal statüsü nedir? Hangi anlaşma çerçevesinde oradalar? Yeni Taliban yönetimini tanıdık mı?

• Bu ekibin güvenliği garanti altına alındı mı?

• TBMM’ye Afganistan konusunda bilgilendirme ne zaman yapacaksınız?