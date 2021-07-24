Caleb Ekuban’ın Genoa ile anlaştığı iddia edildi
Tranzonspor’un forveti Caleb Ekuban’ın İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sky Italia’da yer alan haberde, Trabzonspor ve Genoa arasında Ekuban transferi için anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Anlaşmanın 2 milyon Avro karşılığında tamamlanacağı kaydedilirken Genoa’nın Ekuban’ı kadrosuna katabilmek için oyuncu satması gerektiği belirtildi.
43 GOLE DİREKT KATKI
2018/19 sezonunda Leeds United’dan Trabzonspor’a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu üç sezonda 103 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda toplam 29 gol kaydeden Ekuban, 14 asist yaptı.
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