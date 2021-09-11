Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına atama yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.
AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.
TİCARET BAKANLIĞINA YAPILAN ATAMALAR
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsnü Dilemre, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel Emirlioğlu, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Mehmet Tan atandı.
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