SGK'deki kanser ilacı skandalı: Cumhuriyet duyurdu, 5 başkan görevden alındı

09 Eylül 2021 Perşembe, 22:47

Sayıştay Başkanlığı’nın “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği Konu Denetim Raporu” başlıklı bir rapor hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet, Sayıştay'ın hazırladığı raporda, kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatı ile Türkiye’de satış fiyatı arasında 46 kat fark olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şirketlerin gümrükten giriş fiyatı ile izin verilen nihai satış fiyatları arasında yüzde 4 bin 530 kârı bulunduğuna dikkat çeken Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulamıştı.

Haberimizin ardından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından 5 başkanın görevden alındığını duyurdu. Yavuzyılmaz, görevden alınan başkanları, "SGK Başkanı, İlaç Daire Başkanı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı, SGK Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanı, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı" şeklinde sıraladı.

AK Parti ve global ilaç şirketlerinin kanser ilaçları vurgununu belgesiyle ortaya çıkarmamızdan sonra SGK'da görevden alınanlar listesi ??



SGK Başkanı

İlaç Daire Başkanı

Sağlık Hiz. Daire Başkanı

SGK Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanı

Yurtdışı Sağlık Hiz. Daire Başkanı https://t.co/erwjNFTuQG — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 9, 2021

GİRİŞ İLE SATIŞ FİYATI ARASINDA 46 KAT FARK ÇIKMIŞTI

Sayıştay’ın söz konusu raporunda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci maddesi kapsamında kurulan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin finansal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneriler” ifade edildi. Raporun “ilaç ve medikal ürünlerin gümrükten giriş fiyatlar ile nihai satış fiyatları arasında yüzde 4 bin 530’lara varan fahiş kârların olması” bölümünde çarpıcı tespitlere yer verildi. Yapılan incelemelerde ithal ilaçların gümrükten giriş fiyatlarının takip edilmediğine dikkat çekilen raporda “Depocu giriş fiyatlarının gümrükten giriş fiyatı olarak kabul edilmesine rağmen bu ilaçların gümrükten gerçek giriş fiyatlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile SGK tarafından bilinmediği tespit edilmiştir” denilmişti.

Sayıştay, 41 firmanın 2017 yılında ithal ettiği ilaçların gümrükten giriş fiyatlarını Ticaret Bakanlığı’ndan temin ettiğine dikkat çekerek en pahalı beş ilacın gümrükten giriş fiyatları ile izin verilen Türkiye satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığını aktarmıştı.

‘MALİYETİ ÇOK BÜYÜK’

Yapılan incelemede Sayıştay, söz konusu ilaçların gümrükten giriş fiyatları ile Türkiye’de izin verilen nihai satış fiyatları arasında 46.3 kata varan farklar tespit etti. Yani fiyatlar arasında yüzde 4 bin 530 kâr marjı bulunduğu görüldü. Raporda 12 ilacı ithal eden firmalar ile bu ilaçları satın alan firmaların yüzde 90’ının aynı firma olduğu belirtildi. İlaçların genellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğuna dikkat çekilen raporda “bu ilaçların pahalı ilaçlar olması nedeniyle kâr marjlarındaki çok küçük bir farkın bile hastanelere ve SGK’ye çok büyük maliyetle getiriyor” ifadeleri kullanıldı.