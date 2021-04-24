'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisi erken final yapıyor

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:30

Perşembe akşamları yayınlanan Show TV dizisi Alev Alev'den gelen haberler kötü. Her hafta giderek düşen reytingler sonucu kanal final kararı aldı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi 28. bölümü ile erken final yapacak.

Netflix’te yayınlanan ve Fransız yapımı olan Alevlerin Ardından isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelen Alev Alev, fragmanları ile büyük ses getirmiş bir süre sosyal medyanın konusu oldu. 3 kadının savaşını anlatan dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu tam not almıştı.

İlk bölümlerinin ilgiyle takip edildiği ve reyting listelerinde iddialı olan dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Berker Güven ve Cihangir Ceyhan gibi genç isimlerin yanı sıra Zuhal Olcay gibi usta isimlerde var.

CAMDAKİ KIZ MACERAYI BİTİRDİ

Medya Radar'ın haberine göre, Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yanı sıra TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs ve Kanal D'de yeni başlayan Camdakı Kız dizileri Alev Alev'in ekran macerasını bitirdi.

Reytingleri geçen hafta da beklentinin altında kalınca kanal 28. bölümde final kararı verdi. Buna göre, bu akşam 24. bölümü yayınlanacak olan dizi, 20 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak bölümle ekrana veda edecek.























