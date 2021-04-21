Netflix'te dikkat çeken yavaşlama: Hisse fiyatı yüzde 11 düştü
Netflix'in 2021'in ilk üç ayında abone artışında ciddi bir yavaşlama tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk günlerinde çok sayıda yeni abone el eden Netflix'in 2021'in ilk üç ayında abone artışında ciddi bir yavaşlama tespit edildi.
The Guardian'da yer alan habere göre, dijital yayın platformu Netflix 2021'in ilk çeyreğinde 4 milyon yeni abone elde etti. Platformun tahmin ettiği abone sayısı 6 milyondu.
Netflix, 2021'in bu çeyreğinde ise yalnızca 1 milyon yeni abone bekliyor. Bu, platformun bu zamana kadarki en yavaş büyüme rekoru olacak.
Netflix'in yaptığı açıklamaya göre bu düşüşte pandemi kaynaklı içerik üretimindeki yavaşlama ve geçen yılın dev kazançlarının etkili olduğu belirtildi. Netflix'in hisse fiyatı yüzde 11 düştü.
Platform, 2020 yılında 36 milyon yeni aboneyle dünya genelinde 200 milyonu geçmişti.
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