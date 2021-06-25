Camı çerçeveyi aşağı indirdiler: Çeşme Zabıta Müdürlüğü'ne taşlı saldırı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü binası ve zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
Olay, akşam saatlerinde Tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zabıta Müdürlüğü binası ile altında bulunan ve açılış hazırlıkları devam eden Halk Masası binasına ve önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası hem binanın hem de araçların camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Az önce Çeşme merkez zabıta ofisimize, kamu düzenini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimize taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda belediye araçlarımızın camları kırıldı. Zabıta ve halk masası binamıza taş atıldı. Çeşme'yi sevenlere ve Çeşme halkına hizmet etmek üzere çalışan kolluk kuvvetimize ve resmi binalarımıza yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Ongun zararı açıklamıştı: 178 milyona "Zabıta destek hizmeti" de vermiş
- Bisikletli zabıtalardan ilk devriye
- Zabıta - seyyar satıcı kavgasında polis araya girdi
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Marketlere 'alkol yasağı' baskınları: Polis ve zabıta ekipleri ceza yazmaya başladı
Video Haberler
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
- Tüfekli, kürekli ve bijon anahtarlı kavgalar kamerada
- Rusya, HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı
- ATV'nin dizisinde skandal replik!
- Akşener özür diledi
En Çok Okunan Haberler
- Zam yağmuru geliyor!
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Akşener özür diledi
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur