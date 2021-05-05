Cami olayının ardından Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek emekliliğini istedi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:03

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kentteki bir camide yaşanan olayın ardından emekliliğini istediğini duyurdu.

Emniyet Müdürü Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mayıs Pazar günü Gaziantep’te, kendilerini "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandıran bir grubun camilerde kalabalık halinde toplandığını ve ilgililerin kararlı duruşu sonucu dağıldıklarını hatırlatıp, şunları kaydetti:

"Gelen istihbari bilgilere göre, itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi 'sivil itaatsizlik' ve 'alternatif cuma' benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl Müftüsü'nün 3 Mayıs günü saat 05.40’da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur."

"DEVLETİN YIPRATILMAMASI ADINA..."

Zeybek, salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamanın toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürdüğü gibi "dinen de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlali" olduğunu dile getiren Zeybek şöyle devam etti:

"Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır."

Zeybek, devletin ve Türk Polis Teşkilatı'nın yıpratılmaması adına, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve özveriyle görev yaptığı Emniyet Teşkilatı'ndan 4 Mayıs günü emekliliğini istediğini bildirdi.