Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı
Isparta’da camiye giren 13-14 yaş arası 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 24 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Cami’nde meydana geldi. 5 çocuk, girdikleri caminin içinde avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Isparta Müftülüğü yetkilileri, 5 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği ancak yaşları 13-14 arası olan 5 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi. Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
Video Haberler
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki